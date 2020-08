Ex-president Laurent Gbagbo is kandidaat bij Ivoriaanse presidentsverkiezingen

Gewezen president Laurent Gbagbo is opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Ivoorkust. De ‘Coalition pro-Gbagbo’ heeft zijn kandidatuur maandag ingediend.

Laurent Gbagbo zelf heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over de vraag of hij al dan niet opnieuw kandidaat zou zijn voor de presidentsverkiezingen. Gbagbo verblijft in België in afwachting van een mogelijk proces voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat sprak de gewezen Ivoriaanse president begin 2019 vrij voor misdaden tegen de menselijkheid, maar mogelijk hangt hem nog een beroepsprocedure boven het hoofd.

De 75-jarige Gbagbo mag België verlaten als het land waar hij naartoe reist akkoord gaat hem te ontvangen. Op dit moment beschikt de man echter niet over een paspoort. Gbagbo werd eerder ook al van de kiezerslijsten gehaald, omdat het Ivoriaanse gerecht hem in januari 2018 veroordeelde tot 20 jaar cel in een andere zaak.

De Ivoriaanse kiescommissie moet nu oordelen over de ontvankelijkheid van de kandidatuur van Gbagbo. Ook huidig president Alassane Ouattara stelt zich kandidaat voor een - ongrondwettelijke - derde termijn, net als Henri Konan Bédié, ook al een oud-president.

Andere kandidaten hebben nog tot middernacht de tijd om hun dossiers in te dienen. Wellicht is ook voormalig rebellenleider en premier Guillaume Soro, die ook al in het buitenland verblijft om een veroordeling in Ivoorkust te ontlopen, nog kandidaat-president.