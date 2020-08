Op naar Vivaldi? CD&V-voorzitter Coens: “Onverantwoord om niet naar Lachaert te gaan luisteren, maar heel wat bezorgdheden over inhoud”

Heeft CD&V de bocht naar een Vivaldi-coalitie ingezet? Voorzitter Joachim Coens ging alvast naar de bijeenkomst met de voorzitters van de liberale, socialistische en groene partijen die koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert organiseerde. Maar het water is nog diep. Dat blijkt toch uit de woorden van Coens in VTM Nieuws. “We hebben onze vragen over de samenstelling van deze coalitie.”

“De situatie van dit land baart ons zorgen”, aldus Coens. “Net zoals de manier waarop de mensen over politiek denken ons zorgen baart. Dan zou het onverantwoord zijn om niet te gaan luisteren naar de stand van zaken.”

De CD&V-voorzitter toonde zich echter erg terughoudend: hij noemde de vergadering slechts “informatief”, maar benadrukte dat hij eerst moest terugkoppelen met de rest van het partijbestuur. “Ik heb nu verslag uitgebracht, maar we gaan daar de komende dagen intern nog meer over praten. Er zijn vandaag al heel wat bezorgdheden geuit over de inhoud. Want de mensen hebben ook nood aan een krachtdadige federale regering. De mensen hebben genoeg van het politieke getalm.”

Premier worden?

Volgens ex-premier Yves Leterme moet CD&V het premierschap opeisen als prijs voor deelname aan een Vivaldi-coalitie, maar ook dat vond Coens veel te vroeg. “De casting is belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te wekken, maar daar gaat het vandaag niet over. Wel over de inhoud.”

Dit overleg lijkt een symbolisch belangrijke stap naar een federale regering zonder N-VA, maar ook daarover was Lachaert terughoudend. “De samenstelling van deze vergadering werd bepaald door meneer Lachaert. Wij hebben daar onze vragen en bedenkingen over, die ik ook zal overmaken aan meneer Lachaert. Maar we hebben wel onze bereidheid om te luisteren getoond.”