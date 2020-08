Morgen is het zo ver. De scholen openen na maanden opnieuw hun deuren voor 1,2 miljoen kinderen. Maar niet iedereen zal morgen zijn of haar eerste schooldag meemaken. Kan jouw kind morgen niet naar school doordat jullie terugkomen van vakantie en verplicht in quarantaine moeten, omdat de school niet opengaat of door een andere reden? Laat het ons dan weten via deze weg. Vergeet niet om je volledige naam en telefoonnummer te vermelden.