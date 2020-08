SJOTCAST. Beerschot-verdediger Frédéric Frans: “Standard, Club Brugge,...: Onze moeilijkste tegenstander was gewoon KV Oostende”

We voetballen weer en dus is ook Sjotcast weer van de partij. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, toekomstig chef Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In deze vijfde aflevering van seizoen 3 duidt Guillaume de jacht op duiven in Moeskroen, steekt Gert Hans Vanaken een hart onder de riem en vertelt gast Frédéric Frans het heerlijke verhaal van zijn carrière: van tien gebraden kippen in Lier over het publeven in Dundee tot zegevieren op ‘t Kiel.