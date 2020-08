Woensdag nieuwe poging om twee Belgische nanosatelieten te lanceren

Indien de weergoden deze keer wel meewerken moet woensdagochtend van op de lanceerbasis Kourou een Europese Vega-draagraket met onder andere twee Belgische nanosatellieten vertrekken, zo heeft lanceerbedrijf Arianespace meegedeeld.

De Vega moet woensdag vertrekken om 03.51 uur Belgische tijd, na herhaaldelijk uitstel omwille van slecht weer en in maart vanwege de coronapandemie.

De “lichte” Vega moet niet minder dan 53 micro- en nanosatellieten voor 21 klanten uit 13 landen in de ruimte brengen. Het hele pakket van de nuttige lading komt ten goede aan aardobservatie, telecommunicatie, wetenschappen, technologie, onderwijs enzovoort. Het gewicht van de satellietjes varieert van 1 tot 500 kilo, goed voor in totaal 756 kilo.

Tot de nuttige lading behoren ook twee Belgische CubeSats, PICASSO van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) en SIMBA van het KMI.

PICASSO zal de filtering van het zonlicht door de aardse atmosfeer tijdens zonsopgang en zonsondergang gebruiken om de verticale verdeling van ozon in de stratosfeer te monitoren. Bovendien zullen de Langmuir-sondes die zich aan het uiteinde van de vier zonnepanelen uitstrekken de variaties in het ruimteplasma in de baan van PICASSO in kaart brengen.

SIMBA zal klimaatverandering opvolgen door het meten van de totale energiebalans van onze planeet. Het belangrijkste instrument aan boord van deze satelliet meet zowel de energie die de Aarde van de Zon ontvangt als de energie die de Aarde verliest aan de ruimte.

De complexe, zestiende, missie van de Vega duurt zowat een uur en drie kwartier.