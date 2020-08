Ternat -

Het personeel van Sint-Angela in Ternat lijkt helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. In een video op Facebook verwelkomen de leerkrachten en medewerkers van de school de leerlingen op de tonen van ‘Jerusalema’, dé danshype van het moment. Met succes, want op de eerste dag werd het filmpje al bijna zesduizend keer bekeken.