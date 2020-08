Onrust bij gevangenen en cipiers na tbc-besmetting in gevangenis Hasselt, vakbonden eisen duidelijkheid

Hasselt - Verschillende gedetineerden en cipiers van de gevangenis van Hasselt maken zich zorgen nu blijkt dat de gedetineerde bij wie een open tuberculose werd vastgesteld al sinds 2018 in de gevangenis verblijft. De laatste paar weken zou hij bloed hebben opgehoest en in contact geweest zijn met andere gevangenen en bewakers. Een aantal gedetineerden overweegt om een klacht in te dienen.

De patiënt werd vrijdag overgebracht naar het ziekenhuis in Hasselt. De vakbonden eisen duidelijkheid en vragen zich af of alle procedures gevolgd zijn.

Valérie Callebaut, woordvoerster van de federale overheidsdienst Justitie, liet zondag weten dat de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en de arbeidsgeneesheer alle preventieve maatregelen genomen hebben om zowel de gevangenen als het personeel te beschermen tegen een mogelijke besmetting.

“We hebben gevraagd of alle voorzorgen genomen zijn en blijkbaar is dat het geval”, zegt Mario Philtjens van ACOD maandag. “Ze hebben alles in het werk gesteld om iedereen veilig te laten werken. Iedereen loopt in de gevangenis rond met een mondmasker. Dus de voorzieningen waren reeds getroffen.” Toch maken zowel de cipiers als de gedetineerden die in contact zijn geweest met de tbc-patient zich zorgen om hun gezondheid.