Ufo, legerbasis of geheime testen van wapens? Tv-ploeg ontdekt toevallig diepe krater

Een Russische tv-ploeg ontdekte na een opdracht in juli toevallig een diepe krater in het Arctische gebied van Rusland. Hoe het vijftig meter diepe gat was ontstaan, was snel voer voor aanhangers van samenzweringstheorieën die aan ufo’s of een legerbasis voor experimentele wapens dachten. Maar het bleek eigenlijk iets heel natuurlijks te zijn.