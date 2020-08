Prevljak keert terug naar de Kehrweg: Bosnische spits tekent tot 2023

Eupen heeft zijn droomspits beet. Smail Prevljak (25) keert terug naar de Kehrweg. De Bosnische spits komt definitief over van RB Salzburg en tekende een contract voor drie seizoenen bij de Panda’s. Prevljak werd vorig seizoen nog gehuurd door Eupen en scoorde toen in vier van zijn vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League voordat corona een vroegtijdig einde maakte aan de competitie.

Eerder deze zomer probeerde Eupen Prevljak al los te weken bij Salzburg maar toen bleek de Bosniër nog te duur. Het is niet bekend hoeveel de Panda’s betalen voor de spits die nog tot 2022 onder contract lag maar allicht gaat het om een aanzienlijke som. Bij Eupen moet Prevljak het acute scoringsprobleem oplossen. Eupen scoorde in vier wedstrijden amper twee doelpunten.

“Prevljak is altijd onze topkandidaat geweest in de zoektocht naar een nieuwe spits. We zijn dan ook heel gelukkig dat hij een langdurig contract heeft ondertekend”, zegt sportief Condom over de twaalfde zomeraanwinst van Eupen. De club wil ook nog een centrale verdediger en een defensieve middenvelder aantrekken.