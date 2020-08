“Geloof me, het overlijden van zijn vader zal Julian extra kracht geven”, zei coach en neef Franck Alaphilippe voor de Tour. Inderdaad: de Franse toprenner pakte zondag de ritzege én het geel en barstte nadien in tranen uit. Psychologen erkennen dat een overlijden dat extra duwtje kan geven.

Met z’n drieën trokken ze zondagnamiddag naar de meet: in een sprint zou Julian Alaphilippe (28) de maat nemen van Marc Hirschi, die nog dicht bij de winst kwam. Alaphilippe was de streep nog niet over ...