Vlaming probeert zoontjes terug te krijgen: “Onbegrijpelijk dat de moeder hen zo makkelijk kon inschrijven in Ierland”

Wilrijk -

De 57-jarige Johan Verraedt uit Wilrijk voert een bittere strijd om zijn zoontjes van 8 en 10 terug in België te krijgen. Zij werden in juli door zijn ex meegenomen naar Ierland. Parket en politie zijn op de hoogte van het dossier, maar toch slaagde de moeder erin om de kinderen te laten inschrijven op haar adres. “Het is onbegrijpelijk dat er bij de stad geen alarmbellen zijn afgegaan”, vindt zijn advocaat Frédéric Thiebaut.