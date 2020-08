CD&V wil vanavond knoop doorhakken: Vivaldi of niet?

CD&V plant vanavond om 20 uur een extra partijbestuur om verder te discussiëren over een eventuele regeringsdeelname. Nochtans vergaderde de partij vanmorgen ook al digitaal over de kwestie. “Om iedereen de kans te geven mee te discussiëren”, klinkt het bij de partij. Maar verschillende betrokkenen bevestigen dat er vanavond wel degelijk knopen doorgehakt zullen worden.

“Een informatieve vergadering.” Zo noemde CD&V-voorzitter Joachim Coens de allereerste vergadering met de zeven Vivaldi-partijen die gisterenavond plaatsvond. Op het digitale partijbestuur van CD&V koppelde de voorzitter de inhoud van dat gesprek terug naar zijn achterban.

Meningen zijn verdeeld

Het grootste discussiepunt is of CD&V wel moet meestappen in een Vivaldi-coalitie. Mathematisch is ze immers niet nodig. De meningen blijven ook na de vergadering maandagmorgen verdeeld: de Vlaamse fractie is radicaal tegen, de federale fractie is geneigd de stap wel te zetten. Tenminste, zo werd door minstens één aanwezige geopperd: als CD&V in die coalitie ook de premier mag leveren. “Anders zijn we helemaal onzichtbaar”, klonk het maandagmorgen.

Een sluitend antwoord op het Vivaldi-dilemma kwam er evenwel niet. “Te moeilijk in een digitaal overleg met ruim vijftig deelnemers”, zegt een aanwezige. Dus besliste CD&V-voorzitter Joachim Coens dat het partijbestuur vanavond om 20 uur nog eens samenkomt. Dit keer niet virtueel, maar fysiek. “Belangrijke beslissingen nemen je beter wanneer je elkaar in de ogen kunt kijken”, klinkt het bij een lid van het partijbestuur.

Knopen doorhakken

Begrijp: vanavond worden er misschien wel knopen doorgehakt. “Als de voorzitter groen licht krijgt, zal het wel met fameuze oranje knipperlichten zijn”, zegt een lid. “Want we gaan niet zomaar meestappen in Vivaldi. We willen ijzersterke garanties.”

Behalve een duidelijk perspectief op een staatshervorming en de waterdichte garantie dat ethische kwesties niet in de Kamer behandeld worden, wil CD&V ook afspraken over het budgettaire plaatje en strikte afspraken over migratie en veiligheid. In de nota van Egbert Lachaert, zo zegt een betrokkene, kan CD&V zich ook op dat vlak nog onvoldoende terugvinden.

Of er vanavond wel een akkoord wordt gevonden, zal moeten blijken. Krijgt Coens groen licht, dan heeft Egbert Lachaert alvast iets extra om deze week verder gesprekken te voeren. Krijgt de voorzitter geen groen licht, dan lijkt ook Vivaldi begraven en komen nieuwe verkiezingen weer een stap dichter.