14-jarige jongen opgepakt na klopjacht met helikopter: verdacht van vier inbraken in Wijgmaal

Leuven - De Leuvense lokale politie heeft afgelopen vrijdag in Wijgmaal een 14-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van vier inbraken en inbraakpogingen. De jonge knaap werd opgepakt na een klopjacht waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Hij is door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het Leuvense parket maandag.

Een bewoonster van de Acht Meistraat waarschuwde rond vrijdag rond 14.00 uur de politie omdat ze gemerkt had dat inbrekers geprobeerd hadden haar woning binnen te dringen. Een raam op de gelijkvloerse verdieping was beschadigd maar de inbrekers waren niet in de woning geraakt. Verschillende getuigen meldden zich bij de politie en gaven een beschrijving van de twee verdachten.

De politie doorzocht daarop de omgeving en vroeg daarbij versterking van een helikopter van de federale politie. In de struiken van de school De Zonnewijzer, in de Privaatweg, troffen de agenten een 14-jarige jongen aan. Van zij kompaan was geen spoor meer.

De politie kon de tiener ook in verband brengen met drie andere inbraken in Wijgmaal, op 3 augustus in de Casinolaan en de Kapellestraat en tussen 5 en 7 augustus in de Wittebolsstraat. Die inbraken werden gepleegd volgens dezelfde modus operandi en telkens waren twee jonge verdachten gezien. Bij deze inbraken werd wel buit gemaakt, onder andere juwelen, een bril, geld en parfum.

Het parket vorderde de jeugdrechter die de jongen plaatste in een gesloten jeugdinstelling. De recherche van Leuvense lokale politie onderzoekt of de jongen ook in aanmerking komt voor andere inbraken in de omgeving tijdens de afgelopen weken.