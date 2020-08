Nieuwe Libanese premier belooft hervormingen en akkoord met IMF

De nieuwe Libanese premier Moustapha Adib heeft maandag na zijn aanstelling beloofd dat hij snel een regering op de been zal brengen. Die moet de langverwachte hervormingen opstarten en een akkoord sluiten met het Internationaal Muntfonds (IMF) om de economie uit het slop te halen.

“De opdracht die ik heb aanvaard, stoelt op het feit dat alle politieke krachten zich bewust zijn van de noodzaak om in recordtempo een regering te vormen. Ook moeten we de hervormingen beginnen uitvoeren, met een akkoord met het IMF als vertrekpunt”, zei Adib op televisie.

Libanon startte in mei onderhandelingen op met het IMF over een reddingsplan van ongeveer 10 miljard dollar. In ruil moest het een reeks hervormingen uitvoeren. Maar op dit moment zitten de onderhandelingen muurvast.

“Het is geen tijd voor woorden of beloftes, maar voor actie”, zei Adib. Hij wil een “homogeen team ministers samenstellen met bekwame mensen om de basishervormingen snel uit te voeren”.

Na zijn aanstelling trok Adib ook onmiddellijk naar een wijk die verwoest werd door de enorme explosie van 4 augustus in de haven van Beiroet. Bij die explosie kwamen 188 inwoners om het leven. Hele wijken werden van de kaart geveegd. Noch president Michel Aoun, noch premier Hassan Diab hebben de wijken bezocht. De explosie wakkerde de volkswoede in het land nog aan, gericht tegen de ‘corrupte’ en ‘onbekame’ politieke klasse.

De nieuwe premier had in de wijk ontmoetingen met getroffen inwoners. Hij vroeg hen “vertrouwen” en vroeg om “schouder aan schouder” te staan.