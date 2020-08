Bijna 700 kilogram cocaïne aangetroffen in container met auto-onderdelen

Antwerpen - In de Waaslandhaven is zo’n 698 kilogram cocaïne onderschept. Die vangst vond begin mei van dit jaar al plaats, maar het parket Oost-Vlaanderen communiceerde nu pas over de zaak. Er werd een onderzoek gestart.

De drugs werden op 11 mei 2020 aangetroffen in een container met auto-onderdelen. Die container werd gelost van een schip komende uit China.

Het is niet geweten of de drugsvangst gelinkt kan worden aan de recente opstoot van geweld in het Antwerpse drugsmilieu. “De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket Oost-Vlaanderen”, zo meldt het parket in een persbericht.