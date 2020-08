Auto’s van wegpiraten aan de ketting: “Ook in woonwijken waar kinderen spelen, krijgen we meldingen”

The fast and the furious in België. Politiediensten in ons land binden de strijd aan met jongeren die afspreken voor illegale autoraces of aan hoge snelheid door de straten scheuren om indruk te maken op vrienden. Afgelopen weekend werden in Brussel vijf wagens aan de ketting gelegd. In Mechelen werden deze zomer al zes wagens in beslag genomen.