“Huidskleur Sanda speelde wel degelijk een rol bij fatale doop”

“Ik beweer niet dat de huidskleur van Sanda Dia de oorzaak is van zijn dood tijdens de doop bij Reuzegom, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een rol gespeeld heeft. Dit moet alleszins door het gerecht onderzocht worden”. Dat zegt Kenny Van Minsel, die ten tijde van de fatale doop eind 2018, voorzitter was van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO).

Twee maand voor de fatale doop vond een racistisch incident plaats bij Reuzegom. Het incident deed zich voor in de marge van de opruiming van de zaal Albatros in het Leuvense stadscentrum, een zaal die op dat ogenblik uitgebaat werd door LOKO, na een evenement dat georganiseerd werd door Reuzegom. Toen er een aantal tafels en stoelen terug in de zaal gezet werden, riep iemand van Reuzegom Sanda Dia om te komen helpen met de woorden ‘hey, neger’.

“Ik zei ‘kerel zoiets laat je je toch niet zeggen’? Hij zei ‘ja, ik kan er niks aan doen’. Met die Reuzegommers had ik discussie ‘doe eens normaal, zo praat je toch niet?’ Ze waren erg agressief”, aldus student Alexander Bruyninckx in De Morgen.

“We hebben nadien de leden van Reuzegom samen met de Leuvense studentenflik twee keer uitgenodigd om enerzijds te praten over de schade van 4.000 euro aan de zaal tijdens hun event waarbij ook andere studentenclubs betrokken waren en anderzijds over dit racistisch incident. Ze zijn echter twee keer niet opgedaagd. Na de fatale doop hebben we dit incident expliciet persoonlijk gemeld aan toenmalig vice-rector Chantal Van Audenhove (KU Leuven), bevoegd voor studentenaangelegenheden. We hebben geen informatie dat daaraan gevolg gegeven geweest is. Sanda zelf minimaliseerde deze racistische uitlating inderdaad echter zelf”, aldus Kenny Van Minsel.