Pretparken maken balans op na zomervakantie: bezoekersaantallen en omzet drastisch gedaald

De pretparken zagen vanwege de coronacrisis de bezoekersaantallen en dus ook de omzet drastisch dalen in vergelijking met vorig jaar. Zowel Walibi, Plopsa als Bobbejaanland moesten het in de zomermaanden met slechts de helft van de bezoekers of minder doen.

Terwijl de voorbije jaren de meeste pretparken voor de start van het pretparkseizoen de deuren in maart of april openden, moesten ze dit jaar door de coronapandemie wachten tot 1 juli. Tijdens de zomermaanden - het hoogseizoen - werd de bezoekerscapaciteit bovendien nog beperkt omwille van de hygiënemaatregelen.

Walibi en Aqualibi verliezen zo voor de zomer van 2020 de helft van de bezoekers, alsook de helft van de omzet in vergelijking met vorig jaar. Dat is volgens het park toe te schrijven aan de volledige sluiting van de site tot 1 juli en de beperkte bezettingsgraad tijdens het hoogseizoen, juli en augustus.

Ook Plopsa heeft er geen goed zomerseizoen op zitten. “We hanteren in alle parken een beperkte maximumcapaciteit. In het begin van de zomer, toen de coronacijfers iets gunstiger waren, werkten we op 40 procent van onze normale capaciteit maar bij de start van de mogelijke tweede golf hebben we die capaciteit nog verlaagd naar 25 tot maximum 30 procent van de normale capaciteit”, klinkt het. De Plopsaparken mochten in totaal zo’n 65 procent minder bezoekers verwelkomen. “Positief was wel dat we bijna dagelijks deze capaciteit gehaald hebben, enkel in Plopsa Indoor Hasselt was het vooral tijdens de hittegolf veel kalmer.” Op dit moment gaat Plopsa uit van 45 procent omzetverlies.

Bobbejaanland ziet een vergelijkbare tendens. Het park eindigt op -50 procent van het normale bezoekersaantal, en ook de inkomsten volgen die lijn. Er werd dan ook nooit meer dan 25 procent van de maximale capaciteit aan bezoekers toegelaten. “In juli deden we het beter dan in augustus. In de laatste zomermaand kregen we te kampen met de extra scherpe maatregelen voor de provincie Antwerpen en de hittegolf”, zegt commercieel directeur Peggy Verelst. Wel zag het Antwerpse pretpark een stijging van het spendeergedrag in het park. “Omwille van de staycation leken de bezoekers meer budget op zak te hebben en door de lagere wachttijden was er meer tijd om de winkels te bezoeken of iets in het park te eten of te drinken”, aldus Verelst nog.