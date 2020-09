Uitbater van ‘Hotel Rwanda’ redde duizend mensenlevens tijdens genocide, nu wordt hij beschuldigd van terrorisme

Een held. Zo kent zowat de hele wereld Paul Rusesabagina (66) omdat hij ruim duizend mensenlevens redde tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Maar de uitbater van Hotel Rwanda – over wiens leven de gelijknamige film gemaakt werd – wacht een bijzonder moeilijk proces. Hij wordt in zijn thuisland beschuldigd van terrorisme, brandstichting en moord.