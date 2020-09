De oplossing voor natuurliefhebber met baksteen in de maag: het faunahuis

Natuurpunt is in de Vlaamse Ardennen gestart met het verbouwen van een woning tot een zogeheten faunahuis, een woning die de natuur tot aan en zelfs in je huis brengt.

Concreet wordt het huis – aan de rand van het natuurgebied ’t Burreken in Brakel – zodanig verbouwd dat allerhande vogels, bijen, vleermuizen, insecten of zelfs steenmarters erdoor worden aangetrokken, maar ook planten er goed gedijen. Daarvoor wordt een breed gamma aan allerhande nestkasten, speciale dakpannen of stenen gebruikt waarin vogels kunnen schuilen, maar ook bijvoorbeeld kalkhoudende mortel, waarmee je plantjes op je huis kan laten groeien. Er wordt ook aan groendaken en zelfs aan de buitenverlichting gedacht, zodat nachtdieren niet worden verstoord.

De bedoeling van het faunahuis? Alle bestaande technieken om de natuur in en rond woningen samenbrengen, zodat het huis als inspiratie kan dienen voor mensen met een baksteen in de maag en de natuur in het hart. “Ons huis is uiteraard een extreem voorbeeld. In de praktijk is het de bedoeling dat geïnteresseerde mensen slechts enkele van deze technieken gaan toepassen, afhankelijk van waar hun woning ligt”, zegt ecologisch adviseur Dirk Criel van Natuurpunt. Hij beklemtoont dat je huis er geen nadeel van ondervindt. “Door dieren een comfortabele plek te geven, vermijd je dat ze schade veroorzaken.” Bovendien zouden faunawoningen door de begroeiing en groendaken koeler blijven in de zomer, fijnstof filteren en wateroverlast vermijden.