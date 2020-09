NMBS komt met app die drukte op trein voorspelt

De NMBS lanceert half september een nieuwe applicatie voor de smartphone die met kleurcodes aangeeft hoe druk het is op de trein. “Reizigers die liever rustiger reizen kunnen de app raadplegen en bijvoorbeeld de volgende trein nemen wanneer ze zien dat de eerstkomende al redelijk vol zit”, aldus de woordvoerder van de NMBS. Hoe druk het op een trein is, wordt geregistreerd door de treinbegeleiders, waarna die informatie zichtbaar wordt in de app. Het systeem kan handig zijn tijdens de coronacrisis, aangezien gezondheidsexperts oproepen om zo veel mogelijk afstand te houden van anderen.

Vanaf 5 oktober wordt het trouwens mogelijk wat drukker op de trein. Vanaf dan kan je gebruikmaken van de Hello Belgium Railpass, een initiatief van het parlement, waarbij iedereen ouder dan 12 jaar 12 gratis treinritten krijgt. Er zijn wel strenge voorwaarden. Per maand mag je maar twee gratis tickets gebruiken en in de week mag je enkel reizen na 9 uur ’s ochtends. De tickets zijn geldig tot eind maart. Je moet de gratis treinritten ook voor 30 september hebben aangevraagd via de website Hello Belgium.