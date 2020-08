Promovendus Fulham vindt twee middenvelders bij Southampton

Het Fulham van onze landgenoot Denis Odoi, dat komend seizoen opnieuw uitkomt in de Premier League, heeft maandag twee middenvelders van Southampton vastgelegd. De 26-jarige Mario Lemina, een Gabonees, komt op huurbasis over. De 25-jarige Harrison Reed, een Engelsman die vorig seizoen al door Southampton werd verhuurd aan Fulham, ondertekende een contract voor vier seizoenen, met een optie op nog een extra jaar.

Reed is een jeugdproduct van Southampton, maar kon er nooit doorbreken. De voormalige Engelse jeugdinternational werd uitgeleend aan achtereenvolgens Norwich City, Blackburn Rovers en Fulham en overtuigde die laatste club om hem definitief over te nemen.

Lemina werd door Southampton in de zomer van 2017 voor een voor de club destijds recordbedrag van 17,5 miljoen euro overgenomen van Juventus. De wispelturige middenvelder kon in het St. Mary’s Stadium echter nooit helemaal zijn stempel drukken. Vorig seizoen leenden de Saints hem al uit aan Galatasaray, waarmee hij in de Champions League twee maal tegen Club Brugge uitkwam. Fulham bedong ook een aankoopoptie om Lemina na het seizoen definitief over te nemen.