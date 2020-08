Nederlandse voetbalbond betrekt spelers bij zoektocht naar nieuwe bondscoach

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) betrekt de spelersraad van het Nederlands elftal bij haar de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Dat bevestigde aanvoerder Virgil van Dijk in de aanloop naar de komende duels met Polen en Italië in de Nations League.

“We hadden toevallig al een bijeenkomst met de spelersraad gepland”, vertelde de verdediger van Liverpool. “Het was een open en luchtig gesprek met de directie. Ik vind het goed dat ze de mening van de spelersraad vragen. Ik ga niet echt in op namen. Maar we willen op dezelfde manier verder. We zijn heel erg tevreden over Dwight Lodeweges en de rest van de staf. We hebben veel waardering voor hen.”

Van Dijk ging niet zo ver dat hij zei dat de KNVB de huidige ad-interim bondscoach Lodeweges definitief als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Koeman moet benoemen. “Nee, ik zeg alleen dat hij een goede trainer is. Het is uiteindelijk aan de directie natuurlijk”, doelde hij op algemeen directeur Eric Gudde en technisch directeur Nico-Jan Hoogma.

Foto: AP

Louis van Gaal is bereid om met de KNVB over een derde termijn als bondscoach te praten. “Ik heb zijn naam niet genoemd”, zei Van Dijk. “Maar ik heb ook nooit met hem gewerkt. Van Gaal heeft heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Logisch dat zijn naam wordt genoemd. De directie weet hoe we ongeveer denken en het zou mooi zijn als er volgende maand bij de volgende interlandperiode duidelijkheid is.”

Van Dijk wilde niet ingaan op mogelijk andere kandidaten als Frank Rijkaard, Frank de Boer of Peter Bosz, die onder contract staat bij Bayer Leverkusen. Lodeweges wilde niet zeggen dat hij Koeman zelf ook wel wil opvolgen. “Volgens mij is dat niet aan de orde en zijn ze op zoek naar een ander”, zei hij.