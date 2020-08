Donald Trump deelt handtekeningen uit in het door orkaan Laura getroffen Louisiana: “Je krijgt er 10.000 dollar voor op eBay”

Donald Trump bezocht afgelopen zaterdag Lake Charles in Louisiana, een Amerikaanse staat die hard werd getroffen door orkaan Laura. Vijftien personen kwamen om het leven door de storm, honderdduizenden anderen kwamen zonder stroom te zitten. De president stelde tijdens een speech over de slachtoffers dat het “een hoog aantal was”, maar zei dat het erger had kunnen zijn en deelde handtekeningen uit aan lokale hulpverleners. “Verkoop dit vanavond op eBay, je krijgt er 10.000 dollar voor”, aldus Trump.