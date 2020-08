RKC legt voormalig Nederlands international Anita vast voor komend seizoen

Anita (rechts) trainde al even mee. Foto: Photo News

RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Vurnon Anita. De drievoudig Nederlands international trainde al een tijd mee bij de Eredivisie-club, waar voor komend seizoen onze landgenoten Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns en Anas Tahiri onder contract staan.

“Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De 31-jarige Anita speelde van 2005 tot 2012 bij Ajax, waarna hij overstapte naar Newcastle United. Daarna speelde de verdedigende middenvelder voor Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

Anita is de zevende nieuwe speler voor RKC. De club eindigde vorig seizoen als laatste in de Eredivisie en kon zich enkel omwille van de coronacrisis redden.