Engelse bondscoach Southgate roept Grealish voor het eerst op, Rashford en Winks melden af

Gareth Southgate, de Engelse bondscoach, heeft Jack Grealish, de sterspeler van Aston Villa, voor het eerst opgeroepen. De 24-jarige Grealish komt bij de Engelse selectie, nadat Manchester United-aanvaller Marcus Rashford en Tottenham-middenvelder Harry Winks moesten afmelden met blessures.

Zaterdag kregen verdedigers Ainsley Maitland-Niles (Arsenal) en Conor Coady (Wolverhampton Wanders) al voor het eerst een uitnodiging van bondscoach Gareth Southgate. De Three Lions moeten ook Manchester United-aanvoerder Harry Maguire missen, die tijdens zijn vakantie in Griekenland werd gearresteerd.

Engeland neemt het in de Nations League zaterdag in Reykjavik op tegen IJsland en dinsdag in Kopenhagen tegen Denemarken. De Rode Duivels zijn het vierde team in de groep. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez spelen zaterdag in Kopenhagen tegen Denemarken en dinsdag in Brussel tegen IJsland.