1.100 bijkomende overlijdens tijdens hittegolf

Begin augustus zijn 1.100 mensen meer overleden dan gebruikelijk voor die periode van het jaar. Dat komt door de felle hittegolf. Van 5 tot en met 16 augustus bedroeg de maximumtemperatuur meer dan 25 graden Celsius, met een maximum van 35,9 °C. Tijdens de hittegolf overleden in totaal 4.282 landgenoten. Normaal zijn dat er in die periode 3.150, blijkt uit de cijfers van 2015 tot 2019. Het gaat nog om voorlopige cijfers: niet alle overlijdens uit die periode zijn al geregistreerd.

Vooral voor 65-plussers bleek de hittegolf dodelijk. In de leeftijdscategorie 65-84 jaar overleed een derde meer mensen dan normaal, bij de 85-plussers was dat de helft meer. In Vlaamse rusthuizen werden tijdens de hittegolf 400 bijkomende overlijdens genoteerd.