Druppelsgewijs opnieuw publiek in Bundesliga

Voor het eerst in coronatijden kunnen er vanaf midden september, in de eerste ronde van de Duitse voetbalbeker, weer toeschouwers naar naar de Duitse stadions. Dat meldde maandag de Duitse voetbalbond (DFB).

“In de derde afdeling, in de Duitse voetbalbeker en bij de Bundesliga voor vrouwen kunnen een beperkt aantal supporters opnieuw worden toegelaten in de stadia. Het aantal zal worden besloten door de voetbalclubs in overleg met de lokale medische autoriteiten”, staat te lezen in het persbericht van de DFB.

“Dat betekent dus dat er bij bepaalde wedstrijden supporters zullen zijn, maar in andere stadia veel minder of geen publiek zal worden toegelaten”, voegt de DFB er aan toe, die alle wedstrijden vanaf de derde divisie en de Duitse beker organiseren.

Net zoals in de Belgische competitie zijn bezoekers van de uitploeg niet welkom.

Aangezien er geen federale consensus is in Duitsland over een algemene maatregel om toeschouwers weer naar de stadia te laten gaan, omzeilt de DFB dit nu door de verantwoordelijkheid te leggen bij de lokale autoriteiten (regio of steden), die ook verantwoordelijk zijn voor preventiemaatregelen tegen van verdere uitbraak van het coronavirus.

In realiteit zal het aantal toeschouwers zelden de 1.000 overschrijden, ook al gaan sommige steden iets verder: Maagdenburg bijvoorbeeld kreeg een autorisatie voor 7.500 personen.

De DFB zelf had graag 500 supporters toegelaten tijdens de wedstrijd van donderdag voor de Nations League van Duitsland tegen Spanje in Stuttgart, maar dit werd zeer kordaat geweigerd.

In eerste en tweede klasse, dat afhangt van de ‘Liga’ (DFL) en niet de Federatie, is het theoretisch mogelijk om publiek toe te laten in sommige stadia vanaf de herneming op 18 september, zoals uitgetekend in de zeer strenge operationele procedures van de DFL.

Toch ziet het ernaar uit dat de Bundesliga met lege stadia van start zal gaan, om te vermijden dat ploegen die wel hun toeschouwers mogen toelaten bevoordeeld zouden zijn ten opzichte van de concurrentie waar autoriteiten strenger optreden.