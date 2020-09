“Voor de pompiers is de persoon oké”: het onvolledige rapport waar Jambon zich vandaag achter zal verschuilen

Brussel -

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) trekt vandaag naar de Kamer met een vijf pagina’s tellend initieel politierapport over de dramatische feiten die eind februari 2018 leidden tot de dood van Jozef Chovanec (38). Zijn verdediging: zich verschuilen achter de luttele twintig droge zinnen uit het rapport over wat er in die politiecel zou gebeurd zijn. “De dokter zag geen enkele tegenindicatie om hem een nacht in de cel te stoppen”, staat er in het onvolledige feitenrelaas. En ook: “Voor de pompiers die arriveerden om 4u27 was de persoon oké.”