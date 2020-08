Zestien leerkrachten van middelbare school in Diest in quarantaine

Diest - Het is nog niet duidelijk hoe de eerste schooldag in middelbare school De Prins in Diest er dinsdag al uitzien. Een leerkracht testte positief op Covid-19. Vijftien collega’s met wie hij contact had, zitten nu ook in thuisquarantaine.

De scholengroep Adite benadrukt dat de werking van de school niet in het gedrang komt. Ook al moeten ze het voorlopig met zestien leerkrachten minder stellen. “Collega’s zullen inspringen. En een stuk kan via afstandsonderwijs worden opgevangen”, zegt de directie.

De leerkracht die positief testte, liep de besmetting alvast niet op in de school. Maar afgelopen vrijdag, voor er ziektesymptomen waren, was de leerkracht wel aanwezig op een personeelsvergadering om het nieuwe schooljaar voor te bereiden, weet hln.be.

Alles verliep volgens de school volgens de maatregelen van de overheid. Dat wil zeggen dat er voldoende afstand werd bewaard en dat iedereen een mondmasker droeg. Na de personeelsvergadering gingen de collega’s samen nog iets drinken.

De leerkracht die nu een positieve test aflegde, geeft les in de eerste graad van De Prins.

Hij zit nu in thuisquarantaine. Net als de vijftien collega’s met wie hij contact had.

Skireis

Het is de tweede keer dat de school in het nieuws komt in verband met Covid-19. Een veertigtal leerlingen van de middelbare school waren in maart op skistage in Noord-Italië toen het virus daar volop de kop op stak. Maar niemand van de leerlingen of begeleiders raakten toen besmet.

Zondag raakte ook al bekend dat in gemeentelijke basisschool De Hazensprong in Haasrode twee leerkrachten positief hadden getest.