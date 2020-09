Gent-bestuur sust na uitspraken Roman Yaremchuk: “Hij is een emotionele jongen”

Veel woorden worden er bij AA Gent niet vuilgemaakt aan de uithaal van Roman Yaremchuk. Eens de Oekraïener terug is van zijn nationale ploeg zal er vast nog over worden gepraat. “Hij had dat beter intern gezegd. Maar ik ken Roman goed en dat is een emotionele jongen, met het hart op de tong. That’s it”, zegt algemeen manager Michel Louwagie. “We zullen dat wel bekijken hoe we dat aanpakken. Sport is emotie. Je moet dat een plaats geven en vergeten. In al die jaren hebben we wel al wat meegemaakt, hè.”

Bij AA Gent ging de aandacht gisteren vooral naar de loting voor de derde voorronde van de Champions League. Met een thuiswedstrijd tegen Rapid Wien kon Gent het moeilijk beter treffen. Voorzitter Ivan De Witte, die de groepsfase van de Champions League als doel vooropstelde, tekent toch voorbehoud aan. “Niet omdat we minder ambitieus of minder optimistisch zijn, maar enige voorzichtigheid is toch geboden. Je kan er niet naast kijken dat we onze start hebben gemist. We kenden pech door blessures. Eerst Nurio en Chakvetadze, nu Odjidja en Depoitre. Daar hadden we niet op gerekend. Het is dan ook te voorbarig om Rapid Wien als een gunstige loting te zien. In de vorige ronde schakelden ze Lokomotiv Zagreb uit. Mét publiek hadden wij misschien meer kans, maar in die bevreemdende wedstrijden zonder fans kan het duel alle kanten uit.”