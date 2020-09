CLUBNIEUWS. Extra defensieve zorgen bij Anderlecht, Antwerp denkt aan Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge)

Een interlandbreak, en dus hebben de eersteklassers tijd om de wonden te likken en even op adem te komen.

KV OOSTENDE. Hoofdaandeelhouder Paul Conway spreekt sponsors toe

Hoofdaandeelhouder Paul Conway was vorige week in het land. Op woensdag sprak hij de belangrijkste commer¬ciële partners toe in de Diaz Arena. COO Thorsten Theys nam ook het woord. “De commerciële opbrengsten zitten op schema. Ook de kostenstructuur werd flink teruggeschroefd. Er waait duidelijk een nieuwe wind door de club.” (jve)

KV KORTRIJK. Vrijdag oefenmatch als test

Vrijdag wordt een oefenmatch gepland om spelers als Lepoint, Stojanovic, Moffi, Hines-Ike en De Sart speelminuten te gunnen zodat het in een wedstrijd de evolutie van de blessures kan inschatten. Kortrijk heeft een nieuwe partner. De club heeft een samenwerking van drie jaar met Novabil & Vancia Car Lease. De Kerels verplaatsen zich vanaf nu in een Volvo. (gco)

ZULTE WAREGEM. Seck en De fauw beste padelspelers

De troepen van Dury maakten van de interlandbreak gebruik om de teamgeest bij te schaven en trokken naar Gent. Daar haspelden ze onder meer een padeltoernooi af. Seck en assistent De fauw kroonden zich tot winnaars. Soisalo was er door interlandverplichtingen in Finland niet bij. Morgen staat er voor Essevee een oefenwedstrijd tegen 1B-club Deinze op het programma. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Eerste minuten voor Bates

De spelers kregen twee dagen vrij. Vandaag herneemt de training. Vrijdag is er om 13 uur de oefenmatch achter gesloten deuren tegen de Franse tweedeklasser Duinkerke. Op de geblesseerde Mbenza na is iedereen beschikbaar, allicht krijgen nieuwkomer Bates speelkansen centraal achterin en Musaba voorin. De beloften speelden gisteren tegen SK Deinze. (kv)

AA GENT. Oostenrijkse tegenstander is geen primeur

AA Gent treft in de derde voorronde van de Champions League dus Rapid Wien. In het verleden trof AA Gent slechts één keer een Oostenrijks team: SC Altach in de zomer van 2017. De Oostenrijkse underdog kon na een 1-1-gelijkspel tijdens de heenwedstrijd AA Gent uit Europa kegelen. Het werd in het Tivoli Stadion van Innsbruck zowaar 3-1. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. In beroep tegen schorsing Caufriez

Waasland-Beveren moet Maximiliano Caufriez waarschijnlijk een tijdje missen. Het Bondsparket vorderde een schorsing van vier weken, waarvan drie effectief voor zijn rode kaart tegen OHL. De club nam akte van deze “zware schorsing” en besliste in beroep te gaan. De spelers kregen gisteren twee trainingen voorgeschoteld. Pirard en Wuytens ontbraken wegens ziekte. (whb)

RC GENK. Extra verzorging voor Onuachu

Paul Onuachu, die in extremis moest afhaken voor de topper, kon maandag nog niet trainen. Hij blijft veel last hebben van lage rugpijn. Onua¬chu krijgt ook dinsdag, wanneer de rest van de A-kern van een vrije dag geniet, extra verzorging op de club. (mg)

ANDERLECHT. Luckassen heeft last aan hamstring, Vlap traint weer

Derrick Luckassen ondervindt hinder aan de linkerhamstring. Voor¬lopig verhindert het hem niet te spelen. “Ik probeer het te managen, zodat ik er mee kan voetballen”, zegt de Nederlander. Nadat Kompany ermee kapte als voetballer zag paars-wit ook al Elias Cobbaut uitvallen met een gebroken enkel, waardoor de spoeling dun is geworden centraal in de defensie. (mah)

Anderlecht neemt tijdens deze interlandbreak de tijd om enkele spelers klaar te stomen. Nieuwkomer Mustapha Bundu had een fikse conditionele achterstand na zijn coronabesmetting in Denemarken en moet opgetraind worden. Michel Vlap is dan weer hersteld na zijn ziekte en deed opnieuw mee. Vincent Kompany toonde zich trouwens behoorlijk actief tijdens de oefensessie. Balletjes trappen, springen… Vince The Prince is nochtans definitief speler af, want gisteren poseerde hij voor zijn nieuwe foto als coach. Voor Elias Cobbaut was er een klein beetje goed nieuws: na zijn enkelbreuk is een operatie niet nodig.

Opvallend nieuws ook bij de beloften. Die wonnen de eerste competitiematch met 4-0 van Eupen. De overbodige Dauda scoorde een hattrick, ook Sanneh trof raak. (jug)

OH LEUVEN. Jordaanse rechtsbuiten in het vizier

OHL heeft zijn oog laten vallen op de 23-jarige Jordaanse rechtsbuiten Musa Al-Tamari van Apoel Nicosia. De aanvaller, die ook op links en als diepe spits kan spelen, is international. OHL zou de komende dagen onderhalen met de Cypriotische club van Al-Tamari. De aanvaller zou ruim anderhalf miljoen euro kosten. (mah)

ANTWERP. Bolingi trekt naar Turkije, Diaby in beeld

Jonathan Bolingi (26) zet zijn carrière tijdelijk verder bij het Turkse Ankaragücü. Bolingi wordt voor één jaar verhuurd, zonder aankoopoptie. Antwerp gaat nu op zoek naar een snelle en beweeglijke -aanvaller. Abdoulay Diaby (29, ex-Club Brugge) komt zo in het vizier. Hij tekende in 2018 voor vier jaar bij Sporting Lissabon. Vorig jaar kwam hij op huurbasis uit voor Besiktas. (dige)

KV MECHELEN. Wernersson landt vandaag

KV Mechelen verwelkomt vandaag zijn nieuwe linksback op de club. Victor Wernersson speelde zondag zijn laatste wedstrijd voor IFK Göteborg en stapt vandaag op het vliegtuig richting België. Malinwa bereikte afgelopen weekend een akkoord met Göteborg voor een onmiddellijke overstap van de 25-jarige linksback. Wernersson moet eerst een coronatest afleggen. (thst)

STVV.Kanaries oefenen tegen Westerlo

STVV last een extra oefenwedstrijd in gezien de interlandbreak. Vrijdag spelen de Kanaries op Westerlo. De match wordt afgetrapt om 11 uur, achter gesloten deuren. De kans is reëel dat Mathieu Troonbeeckx STVV verlaat, hetzij op huurbasis, hetzij definitief. STVV en de speler zijn in vergevorderde onderhandelingen met Lierse Kempenzonen over een overgang. (gus)