Mondmaskers en ventilatie: zo moeten scholen het veilig houden

Mondmaskers voor leerlingen in het secundair onderwijs, klaslokalen voldoende verluchten en geen buitenschoolse activiteiten in het middelbaar. Met deze maatregelen moet het nieuwe schooljaar veilig verlopen.

In de draaiboeken van de Vlaamse overheid zijn verschillende maatregelen opgelijst die scholen moeten implementeren om de start van het nieuwe schooljaar veilig te laten verlopen.

Zo zijn leerlingen en personeelsleden in het secundair onderwijs bij de start in code geel verplicht om in de klas een mondmasker te dragen, met uitzondering van de pauzes en het sporten.

Leerlingen uit het basisonderwijs hoeven geen mondmasker te dragen, ook al zijn ze ouder dan 12 jaar. Het personeel in het basisonderwijs moet een mondmasker dragen als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Bij contact met kleuters is een mondmasker niet verplicht.

Ook moeten leerkrachten geen afstand houden bij kleuters, maar wel bij leerlingen in het basisonderwijs. Onderling moeten zij geen afstand houden, wat wel het geval is bij de leerlingen in het secundair onderwijs. Klasbubbels, of klassen, mogen onderling contact hebben in het kleuter- en basisonderwijs. In het secundair moeten de klasbubbels uit elkaar blijven.

In het basisonderwijs kunnen extra-murosactiviteiten (activiteiten van één of meer schooldagen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren) in code geel doorgaan, maar in het secundair onderwijs niet.

Ook worden zo weinig mogelijk niet-essentiële derden binnengelaten op school. Die beslissing is een streep door de rekening van scholen, omdat heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan die normaal geld in het laatje brengen.

Voorts wordt scholen aangeraden te ventileren door ramen en klasdeuren steeds wijd open te zetten, of op zijn minst de klasdeur op een kier te laten staan, zodat lokalen nooit hermetisch afgesloten zijn wanneer er leerlingen aanwezig zijn. Daarnaast wordt een CO 2 -meter aanbevolen, “als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is”. Het gebruik van systemen zoals een ventilator of mobiele airco wordt afgeraden.

En uiteraard gelden de basisregels rond (hand)hygiëne, maar bij de heropstart in mei hebben de scholen daar al een expertise rond opgebouwd.