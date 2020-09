Antwerp-voorzitter doet zichzelf een kasteel cadeau: “Ik zocht iets moois in de buurt van het stadion”

Wijnegem / Deurne -

Paul Gheysens is de nieuwe eigenaar van het historisch kasteel Ertbrugge in Wijnegem. De voorzitter van voetbalclub Antwerp doet er niet geheimzinnig over. Maandag stond voor het koetshuis een busje met arbeiders van zijn bedrijf Ghelamco geparkeerd. “Het was een unieke opportuniteit”, zegt Paul Gheysens. “Ik zocht al lang iets moois in de buurt van het stadion.”