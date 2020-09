Nieuwe klachten tegen pornoacteur Ron Jeremy

De aanklachten tegen de Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy zijn uitgebreid, meldt de officier van justitie van Los Angeles. Jeremy was al aangeklaagd voor seksueel misbruik van vier vrouwen. Daar werden maandag twintig aanklachten wegens verkrachting en seksueel misbruik aan toegevoegd. Een van de vermeende slachtoffers was 15 jaar oud.

Jeremy (67), met zijn meer dan 2.000 films sinds de jaren zeventig een van de bekendste en meest herkenbare personen in de porno-industrie, werd in juni aangeklaagd voor zedendelicten die terug zouden gaan tot 2014. De nieuwe aanklachten draaien om vermeende strafbare feiten die in een tijdsspanne van 16 jaar gepleegd zouden zijn. Het totale aantal vrouwen dat zegt slachtoffer te zijn van de besnorde pornoacteur komt met de nieuwe aanklachten op 17.

Jeremy ontkende maandag bij de rechtbank schuld aan de aanklachten. Dat was in juni ook het geval. Jeremy zou bij een feestje ten noorden van Los Angeles in 2004 een meisje hebben misbruikt dat toen 15 jaar oud was. De meeste andere zedendelicten zouden hebben plaatsgevonden in een bar in Hollywood waar de pornoacteur wel eens kwam. Als hij wordt veroordeeld, hangt Jeremy een celstraf van maximaal 250 jaar tot levenslang boven het hoofd.