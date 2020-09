Ook onder nieuwe naam geen erkenning voor islamitische school in Genk

Genk -

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft geen erkenning aan Plura C, de nieuwe naam van het omstreden Selam-college in Genk. Dat college kreeg vorig jaar onder een andere naam ook geen erkenning omdat de school banden heeft met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs en volgens rapporten onvoldoende de internationale en grondwettelijke kinderrechten respecteert. “We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn vooraleer we groen licht geven”, zegt N-VA-minister Weyts.