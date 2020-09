Braziliaanse president Bolsonaro moet onder het mes

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag bekendgemaakt dat hij in september geopereerd wordt aan een niersteen.

De 65-jarige Bolsonaro, die ook besmet raakte met corona, kampt met gezondheidsproblemen na de mesaanval in 2018 tijdens zijn verkiezingscampagne. Hij ging daarvoor al vier maal onder het mes. “Ik voelde dat er iets niet in orde was en heb me laten onderzoeken. Maar ik voel me goed. Het is een leeftijdsgerelateerd probleem”, zei de extreemrechtse president tegen CNN Brasil.

Bolsonaro kondigde begin juli aan dat hij besmet was met het coronavirus. In augustus liet hij weten dat hij genezen was en dat dankzij hydrochloroquine, een medicijn dat geen wetenschappelijk bewezen effectiviteit tegen het virus heeft.

Bij het begin van de epidemie kwalificeerde de Braziliaanse president COVID-19 als een “griepje”. Hij verzette zich ook tegen de inperkingsmaatregelen waartoe de gouverneurs van verschillende Braziliaanse staten besloten hadden.