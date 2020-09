In Noord-Groningen in Nederland is dinsdagochtend een aardbeving gevoeld. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ligt het epicentrum in Roodeschool.

De beving had een kracht van 2,0. De regionale zender RTV Noord zegt dat er bij de omroep diverse bevingsmeldingen binnenkomen. De meldingen komen vooral uit Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool.

In juli werden in Groningen ook diverse aardbevingen gemeld. Die worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie.