Stevige hinder op Brusselse Buitenring door twee ongevallen: ruim een uur aanschuiven

Brussel / Jette / Machelen / Diegem / Zaventem -

Het verkeer op de Brusselse Buitenring ondervindt dinsdagochtend flink wat hinder van twee ongevallen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Zowel in Jette als in Machelen is immers een ongeval gebeurd en zijn plaatselijk twee rijstroken versperd. Daardoor is het op de Buitenring al aanschuiven vanaf Zaventem.