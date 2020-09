Onderwijsminister positief over oproep om schoolvakanties te hervormen: valt Pasen straks niet meer in paasvakantie?

Minister Caroline Désir (PS) van het Franstalig onderwijs reageert positief op de open brief van een aantal organisaties om het ritme van de schoolvakanties aan te passen. Het voorstel houdt in dat er na zeven weken les twee weken schoolvakantie volgen. De kerstvakantie blijft behouden, maar Allerheiligen of Pasen vallen niet meer noodzakelijk in een vakantieperiode.

In de open brief pleiten onder meer de ‘Ligue des familles’, de federatie van ouderverenigingen uit het vrij onderwijs en de onderwijsbonden ervoor dat de minister de hervorming van het schooljaar “met voluntarisme en in overleg met alle actoren van het onderwijs” aanpakt. Minister Désir verklaarde zich daartoe bereid.

Het voorstel om de schoolvakanties te hervormen werd twee jaar geleden door de Koning Boudewijnstichting en de ‘Ligue des familles’, de Franstalige tegenhanger van de Gezinsbond opgesteld. Na zeven weken les volgen twee weken vakantie. De kerstvakantie blijft behouden, maar de andere feestdagen zoals Allerheiligen, Pasen en carnaval zullen niet meer noodzakelijk in een vakantieperiode vallen. De feestdagen zelf blijven wel behouden.

Voor minister Désir is het ritme van zeven weken les en twee weken vakantie om de batterijen op te laden “ideaal”, maar door de coronacrisis, die het einde van vorig schooljaar grondig verstoord heeft, “hebben we geen tijd gehad om daaraan te werken de afgelopen weken”. Ze belooft wel dat het dossier opnieuw op tafel komt. “Ik wil de hervorming nog deze legislatuur doorvoeren”, verklaarde ze. Désir wijst er nog op dat heel wat actoren geraadpleegd moeten worden. “We moeten andere actoren dan de scholen, zoals het toerisme of de jeugdorganisaties, ook een beetje tijd geven om zich aan te passen”, aldus de PS-minister.