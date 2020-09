Gewezen buitenlandminister wil Shinzo Abe opvolgen als premier van Japan

De gewezen Japanse minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida wil de premier Shinzo Abe opvolgen aan het hoofd van de regerende partij LDP. De 63-jarige Kishida heeft zijn intentie om deel te nemen aan die verkiezing, dinsdag publiek gemaakt, bericht het nieuwsagentschap Kyodo. Abe liet eind vorige week weten op te stappen door gezondheidsproblemen, maar hij blijft op post tot er een nieuwe premier is.

Kishida is momenteel voorzitter van de beleidsonderzoeksraad van de partij. Hij werd al lang beschouwd als een kandidaat voor het premierschap, maar deed niet mee aan de verkiezingen voor het partijleiderschap in 2018 om de baan vrij te maken voor Abe.

Vooral de namen van voormalig minister van Defensie Shigeru Ishibu en de huidige kabinetssecretaris Yoshihide Suga vallen op bij de kandidaten om Abe op te volgen. Suga zal zijn kandidatuur woensdag formeel aankondigen, aldus een bron bij de partij. De belangrijkste vleugel van de partij schaart zich alleszins achter Suga, terwijl Ishibu volgens een peiling populairder is onder de gewone kiezers.

De Liberaal-Democratische Partij besliste dinsdag om een verkiezing te organiseren voor het leiderschap van de partij, waardoor de voorzittersverkiezing binnen de LDP eigenlijk de nieuwe premier oplevert. De LDP heeft een meerderheid in het Japanse Lagerhuis. De partij kiest formeel alleen een nieuwe partijleider. Het parlement moet later beslissen over wie Abe als minister-president zal opvolgen. De oppositie kan dan ook kandidaten naar voren schuiven, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

Omstreden vereenvoudiging

De partij zal een vereenvoudigde voorzittersverkiezing organiseren, waarbij enkel parlementsleden en afgevaardigden van de lokale partijafdelingen een stem zullen uitbrengen. Premier Abe neemt immers in het midden van zijn termijn ontslag. De partij moet daarom het proces vereenvoudigen, om geen politiek vacuüm te creëren midden in de coronaviruspandemie.

Niet iedereen is enthousiast over de vereenvoudiging van de spelregels bij de partijverkiezing. Oud-minister van Defensie Ishiba maakte duidelijk de vereenvoudigde procedure slecht voor de partij en de democratie te vinden.

De stemming vindt naar verwachting plaats op 14 september, aldus Kyodo. De winnaar van de voorzittersverkiezing zal mogelijk op 16 september worden aangesteld als premier bij een buitengewone zitting van het parlement.