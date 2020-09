KV Oostende wijst nog meer met beschuldigende vinger naar Devroe: “Belangenvermenging: hij ontving zelf commissies op transfers”

De oorlog tussen KV Oostende en gewezen sportief directeur Luc Devroe gaat door. KVO hekelt de buitensporige commissies bij onder meer de transfer van Dimata (3,375 miljoen), maar Devroe zegt dat hij altijd transparant werkte. KVO gaat nu nog een stap verder. “Devroe verhoogde tot twee kee toe de makelaarscommissie bij Dimata en ontving ook zelfs commissies op transfers.”

De nieuwe eigenaar van KV Oostende, de Amerikaanse miljardair Paul Conway, is voor geen kleintje vervaard. Makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster eisen 2,3 miljoen euro achterstallige commissies van KVO voor transfers uit het verleden, maar Conway weigert die te betalen. Daarom lieten de makelaars de KVO-rekeningen blokkeren. “We geven niet toe aan chantage”, stelt de kustclub. “Dergelijke acties zijn enkel op gericht om het voortbestaan van KVO in gevaar te brengen en zijn puur misbruik.”

Commissie met 1 miljoen verhoogd

De nieuwe bazen van Oostende vinden bepaalde deals uit de periode 2016-2018 heel verdacht en beweren dat ook gewezen sportief directeur Luc Devroe daar een dubieuze rol in speelde. Het gaat ondermeer om de transfer van Landry Dimata naar Wolfsburg voor 11,5 miljoen in 2017 en die van Ari Nkaka naar Anderlecht voor 1 miljoen in 2018. Daar werden makelaarscommissie van meer dan 30 procent op betaald.

Zo was de makelaarscommissie bij Dimata eerst 2,375 miljoen, maar na het akkoord met Wolfsburg werd dat plots met 1 miljoen verhoogd naar 3,375 miljoen. Waarom was dat nodig? “De heer Devroe heeft de commissie voor het makelaarsbedrijf Starfactory eigenhandig tot twee keer toe opgetrokken”, vervolgt KVO. “De laatste verhoging vond zelfs plaats nadat de verkoop van Dimata al afgerond was. Wij stellen alleen maar vast dat de transfer van Dimata al geruime tijd wordt onderzocht door het gerecht.”

Luc Devroe wordt door KV Oostende beschuldigd van belangenvermenging. Foto: BELGA

De kustclub zegt dat Devroe handelde zonder dat de Raad van Bestuur op de hoogte was en dat de ex-directeur zelf commissies (400.000 euro bij Dimata?) pakte op die transfers. Dat kan bewezen worden met bepaalde facturen. Dat vinden ze niet wettelijk, ook omdat hij bepaalde deals regelde met zijn persoonlijke vennootschap Ludeba. “De heer Devroe ontving tijdens zijn periode als gedelegeerd bestuurder commissies op spelerstransfers. Daardoor had de heer Devroe duidelijk een vermogensrechtelijk belang dat strijdig was met dat van KVO, terwijl hij de belangenconflictregels diende na te leven die voorgeschreven zijn door de wet.”

In mensentaal. KV Oostende werpt de vraag op of Devroe spelers als Dimata naar Wolfsburg of Nkaka naar Anderlecht transfereerde omdat KVO daar beter van werd of vooral omdat hij en bepaalde managers (Frenay en De Koster) daar financieel beter van werden. Er wordt gesproken over belangenvermenging. “De facturen werden in het verleden al regelmatig betwist. Uit een eenvoudig nazicht van de jaarrekeningen tussen 2016 en 2018 blijkt dat de heer Devroe de regels met de voeten heeft getreden. Ondanks zijn beweringen in de media heeft Luc Devroe de club nooit adequaat op de hoogte gebracht.”

Landy Dimata (nu bij Anderlecht) tijdens zijn periode bij KV Oostende. Foto: Photo News

Amerikaanse stijl

Dat de debatten worden gevoerd in de media en op de website van KVO toont dat het hard tegen hard gaat. Paul Conway gebruikt de Amerikaanse stijl. Alles op tafel en dan een batterij topadvocaten op de zaak zetten om alles uit te spitten. Devroe zelf - die ondertussen als makelaar werkt voor het bureau van Patrick De Koster - noemt het “valse beschuldigingen en grootspraak. Een manier om betalingen te ontlopen.”

Daarom besluit KVO als volgt. “Het wordt dringend tijd dat er komaf wordt gemaakt met het oude verhaal van de ons-kent-ons mentaliteit van een kleine groep individuen die al jaren het Belgisch voetbal afromen zonder de minste rekenschap af te leggen.