Samsung-erfgenaam voor de rechter voor marktmanipulatie

De vicevoorzitter van de Zuid-Koreaanse elektronicareus Samsung, Lee Jae Yong, zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de omstreden fusie van twee dochtervennootschappen van het concern. Het parket klaagt de 52-jarige “erfgenaam” van het Samsung-imperium aan voor koersmanipulatie en verduistering, zo melden de Zuid-Koreaanse zenders.

Het parket wrijft de man illegale praktijken aan bij de fusie vijf jaar geleden van bouwdochter Samsung C&T met chemiebedrijf Cheil Industries. Critici zien in de operatie een versterking van de controle van de oprichtersfamilie. Lee Jae Yong wees de aantijgingen eerder af. In juni moest de topman niet naar de cel in afwachting van een proces, hoewel het parket dat gevraagd had. Een rechtbank had die eis verworpen.

Bij de fusieoperatie zou de beurskoers van Cheil Industries opgeblazen zijn in de aanloop naar het samengaan met Samsung C&T. Lee was de grootste aandeelhouder van Cheil. Er zou ook met de boeken van het bedrijf geknoeid zijn.

Lee is de op twee na rijkste man van Zuid-Korea. Hij is de oudste zoon van Samsung-voorzitter Lee Kun-hee en wordt dan ook beschouwd als zijn toekomstige opvolger.