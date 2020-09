SC Lokeren-Temse versterkt zich met oude bekende Ibou

SC Lokeren-Temse heeft zich op de valreep nog versterkt met twee spelers: Yassin Ben Omar Ebrahima en Ibou Sawaneh, beter bekend als Ibou. Die laatste is zeker geen onbekende voor de Oost-Vlamingen: De 33-jarige aanvaller speelde bijna 10 jaar in de hoogste klasse bij onder meer KV Kortrijk en KV Mechelen.

Yassin Ben Omar is 21 en komt over van Waasland-Beveren. Ibou Sawaneh is een grotere naam. De speler met Duits-Gambiaanse roots kreeg zijn jeugdopleiding in Duitsland bij Frankfurt, maar speelde in ons land voor oen KSK Beveren, KV Kortrijk, KV Mechelen en OH Leuven.

“De combinatie jonge spelers met oudere is iets wat de schwung in de ploeg brengt en ik merk dat men er hier bewust op inzet”, reageert de nieuwe spits van Lokeren. “Dat vind ik een goede politiek. Jeugdig enthousiasme en jarenlange ervaring: een ideale mix. Of ik diep in de spits of als hangende spits word uitgespeeld, maakt me niet zoveel uit. Ik kijk er vooral naar uit om met mijn kwaliteiten mijn teamgenoten beter te maken. Dat is in ieder geval mijn ambitie.”