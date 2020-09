Saudi-Arabië schuift commandant van operatie in Jemen opzij voor corruptie

De Saudische commandant die de coalitietroepen in Jemen leidt, wordt door de Saudische koning Salman uit zijn functie ontheven. Saudi-Arabië start ook een onderzoek vanwege corruptie naar de commandant, meldt het Saudische persagentschap SPA.

Luitenant-generaal Fahad bin Turki bin Abdulaziz is niet langer commandant van de coalitietroepen die in Jemen onder leiding van Saudi-Arabië ingrijpen. Hij is uit zijn functie gezet “door hem naar het pensioen te sturen”, aldus SPA, dat een decreet van de Saudische koning citeert. Ook zijn zoon, prins Abdulaziz bin Fahad bin Turki bin Abdulaziz Al Saud, is uit zijn functie als vicegouverneur van de regio Al Jawf. Ook naar hem loopt een onderzoek.

In het decreet wordt gewaagd van “verdachte financiële handelingen waargenomen op het ministerie van Defensie”. De anticorruptieautoriteit Nazaha onthulde “financiële corruptie” bij het ministerie, die verband houdt met vader en zoon. Ook naar vier andere legerofficieren loopt een onderzoek.

Het is niet duidelijk of de met naam genoemde personen in het decreet al zijn gearresteerd.