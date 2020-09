Henrikh Mkhitaryan stapt definitief over naar AS Roma

Henrikh Mkhitaryan verdedigt ook dit seizoen de kleuren van AS Roma. De 31-jarige middenvelder verlaat Arsenal definitief.

Mkhitaryan voetbalde vorig seizoen al op huurbasis bij AS Roma. Bij de Italianen was de Armeniër goed voor in totaal negen doelpunten en zes assists.

De middenvelder verlaat Arsenal, waar hij sinds 2018 actief was. Voordien voetbalde hij voor Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Manchester United.

Eerder haalden de Romeinen de Spanjaard Pedro binnen. De 33-jarige aanvaller was bij Chelsea, waar hij de afgelopen vijf jaar actief was, einde contract. In Rome tekende hij voor drie jaar.