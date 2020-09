Nieuwe studie bevestigt: te weinig slaap maakt ons bozer

Wie te weinig slaapt, wordt gemakkelijker boos. Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van de American Academy of Sleep Medicine, waar meer dan tweehonderd studenten een dagboek voor bijhielden. “Slaaptekort is een aanval op je lichaam en kan dus allerlei dingen in ons brein verstoren”, zegt slaapexpert Annelies Smolders.