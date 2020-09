Charlie Hebdo brengt Mohammed-cartoons opnieuw uit

Charlie Hebdo gaat de cartoons over de profeet Mohammed herpubliceren die vijf jaar geleden aanleiding waren voor jihadisten om de redactie van het blad in Parijs binnen te vallen en twaalf mensen te doden.

Woensdag begint in Parijs het proces tegen de vermoedelijke helpers bij de aanslag op het satirische magazine en de aanslagen in de nasleep daarvan. In totaal stierven daarbij zeventien slachtoffers. Ook de drie islamistische daders werden doodgeschoten.

“We zullen nooit slapen, we zullen nooit opgeven”, zo laat de directeur van het magazine, Riss, weten.

Het magazine ligt woensdag in de kiosk, maar is dinsdag al online te raadplegen.