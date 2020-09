Marcus Rashford blijft strijden tegen kinderarmoede met boodschap voor Brits parlement: “Een project op lange termijn”

Marcus Rashford (22) blijft zijn sociaal engagement verderzetten. De aanvaller van Manchester United wil grote internationale voedselbedrijven samenbrengen om kinderarmoede in te dijken.

Eerder ijverde Rashford al succesvol voor gratis schoolmaaltijden. Nu heeft hij opnieuw in een open brief een taskforce in het leven geroepen om grote voedsbedrijven te laten samenwerken. Onder meer Aldi, Asda, Co-op, Deliveroo, FareShare, Food Foundation, Iceland, Kellogg’s, Lidl, Sainsbury’s, Tesco en Waitrose staan op zijn lijstje.

“Het leveren van gratis schoolmaaltijden was een eerste stap, maar geen project op lange termijn”, legt Rashford uit bij de BBC. Met de open brief en de aanbevelingen aan de parlementsleden moet nu verder gedacht worden. “Het moet een stap worden in het beëindigen van kinderarmoede in het Verenigd Koninkrijk.”

De Britse minister van onderwijs Nick Gibb gaf al aan dat hij Rashford graag wou ontmoeten. “Het is helemaal terecht dat deze zaak via hem veel aandacht krijgt.”