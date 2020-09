Koppeltje tijdens wandelen slachtoffer van zinloos geweld: man krijgt minutenlang slagen op het hoofd

Leuven / Liedekerke - In de Diestsestraat in Leuven is een koppeltje uit die stad in de nacht van zaterdag op zondag 30 augustus rond 3 uur ’s nachts aangevallen door een 21-jarige man. Hij sloeg minutenlang op het hoofd van de man, met zware verwondingen als gevolg. Dat meldt het parket.

De 21-jarige man uit Liedekerke benaderde het wandelende koppel die nacht, maar de man en vrouw verstonden hem niet en wandelden verder. “De man bleef hen volgen en lastigvallen waarop het koppeltje het op een lopen zette”, aldus het parket.

Aan het kruispunt met de Vaartstraat liep de situatie uit de hand toen de vrouw viel. “De man werd vastgegrepen door de achtervolger, die hem onmiddellijk begon te slaan met gebalde vuisten. De man probeerde de aanvaller af te houden, maar incasseerde minutenlang slagen op het hoofd. De aanvaller schopte het slachtoffer onderuit en hield de man in een wurggreep. Hij bleef inbeuken op het hoofd terwijl het slachtoffer op de grond lag.”

Zinloos geweld

De politie kon de verdachte aanvaller oppakken. Hij kwam verward over in zijn verklaringen, klinkt het, maar hij gaf wel toe dat hij de slagen gegeven had. Een aanleiding leek er niet voor te zijn. De man is aangehouden op verdenking van het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg. Het slachtoffer, een man van 20 jaar uit Leuven, hield kneuzingen en pijn aan het rechterbeen, de pols en de kaak over aan het geweldsincident. De man is tijdelijk arbeidsongeschikt.

“De verdachte was voor de slagen in de richting van het station aan het wandelen in het gezelschap van een andere persoon, waarschijnlijk een vrouw. Zij kwamen onderweg nog een derde persoon tegen waarmee ze in gesprek gingen. Het is niet bekend of de verdachte deze mensen ook lastigviel”, aldus het parket.